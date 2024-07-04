استقبال حافل وتكليف رئاسي.. كواليس أول يوم عمل لمحافظ بني سويف بعد تجديد الثقة

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

وصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم الخميس، مبنى ديوان عام المحافظة، برفقة نائبه بلال حبش، بعد أداء اليمين الدستوري وتجديد الثقة.

كان في استقبال المحافظ، الدكتور عاصم سلامة النائب السابق للمحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالديوان العام، وسط أجواء سادتها الفرحة بتجديد الثقة واستمراره محافظا للإقليم.

من جانبه وجه محافظ بني سويف الشكر لقيادات ومديري إدارات الديوان العام، على تلك المشاعر الطبية، مؤكدا سعادته بثقة القيادة السياسية باستمرار تواجده بين أهالي المحافظة لفترة جديدة بعد قضاء ما يقرب من 5 أعوام، بذل خلالها قصارى جهده لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات، والتيسير على المواطنين في الحصول عليها.

كما أعرب المحافظ عن تقديره للدكتور عاصم سلامة، الذي حرص على التواجد في الإستقبال، وشكره على ما قدمه من جهد خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة تتطلب مزيدا من العمل، وتضافر الجهود لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطن، من خلال الدفع بكافة الجهود الهادفة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات في القطاعات الحيوية، وتوفير احتياجاته الأساسية بالشكل اللائق، ضمن منظومة وخطة شاملة تهدف لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.