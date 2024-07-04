بالأسماء.. 5 نجوم أجانب على رادار الاهلي بالميركاتو الصيفي

يواصل مسئولو النادي الاهلي مفاوضاتهم في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول بعدد من الصفقات المميزة في الميركاتو الصيفي القادم.

ويتواصل مسئولو النادي الاهلي حاليًا مع خمس نجوم أجانب من أجل ضمهم في الميركاتو الصيفي المقبل، وهو ما سنوضحه في السطور التالية..

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دخل مسئولو النادي الاهلي في مفاوضات مع ثنائي يانج بويز السويسري وهما المهاجم الدولي الكونغولي سيلفر جانفولا، وزميله بالفريق إيليا ميشاك، مهاجم مازيمبي الأسبق، في مفاوضات معهما من أجل التعاقد مع أحدهما أو كلاهما خاصة بعدما رحل الفرنسي أنتوني موديست عن الفريق.

ودخل الاهلي في مفاوضات مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، خاصة في ظل احتمالية رحيل أليو ديانج عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتأتي رابع الصفقات التي فاوضها الاهلي وتم حسمها في انتظار الإعلان الرسمي هي صفقة القطري يوسف أيمن لتدعيم مركز قلب الدفاع.

وتأتي خامس الصفقات الأجنبية التي يفاوضها مسئولو النادي الاهلي هو اللاعب الجنوب إفريقي موكوينا، نجم صن داونز الجنوب إفريقي، وذلك خاصة في ظل ترحيب اللاعب، ورغبة مسئولو الأحمر في تدعيم خط الوسط بصفقة قوية خاصة في ظل عروض رحيل ديانج عن المارد الأحمر.