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بعد 6 وقائع.. سقوط عصابة لسرقة السيارات في الجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أوقع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات.

مع تعدد بلاغات السرقة، شكل للواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة تشكيلا عصابيًا مكون من 4 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية من بينهم عميل سئ النية تخصص نشاطه فـى سرقة السيارات بدائرة قسمى شرطة (الأهرام، أول أكتوبر).

بتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع، وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء سامح الحميلي القائم بأعمال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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