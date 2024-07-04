نتيجة الدبلومات الفنية.. مصادر بالتعليم تكشف موعد إعلانها رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشفت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد الإعلان الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية 2024، على مستوى الجمهورية، إلكترونيًا للطلاب.

وقالت المصادر، في تصريحات أدلت بها إلى "الخليج 365"، إن الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024، يوم 11 يوليو الجاري، لافتة إلى أنه من المقرر إعلان نتيجة الأوائل يوم 10 يوليو.

وأشارت المصادر إلى أن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه الكنترولات على مستوى الجمهورية بضرورة تجميع النتائج تمهيدًا لاعتمادها وإعلانها رسميًا للطلاب، لافتة إلى أن نتيجة الدبلومات الفنية التي يعتمدها الوزير هي أول نتيجة يعتمدها فور توليه منصب وزير التربية والتعليم.

يذكر أن امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024، انتهت يوم الخميس 27 يونيو الماضي.

وبانتهاء الامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية، استمرت أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل كنترولات الدبلومات الفنية، استعدادا لإعلان نتيجة الدبومات الفنية 2024 خلال الأيام المقبلة.