ضبط متهم في 17 قضية مخدرات بحوزته كمية من مخدر "الشابو" بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، مسجل خطر بحوزته كمية من المواد المخدرة "شابو" بدائرة مركز أرمنت.

تلقت مديرية أمن الأقصر، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط "أ.ح.أ" 36 عاماً، عاطل، ومقيم الرياينة دائرة مركز أرمنت، وسبق اتهامه في 17 قضية مخدرات.

وضبط بحوزة المتهم كمية من مخدر الشابو تقدر بـ 300 جرام، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بهدف الدفاع عن النفس لمواصلة نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.