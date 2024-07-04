مطاردة أمنية توقع عصابة "اخطف واجري" في المنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مطاردة أمنية بمنطقة المنيرة الغربية قادت رجال الشرطة لضبط متهمين اثنين سرقا حقيبة من داخل سيارة.

قوات الشرطة ألقت القبض على شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"؛ لاتهامهما بسرقة حقيبة أحد الأشخاص من داخل سيارته تحتوى على (جهاز "لاب توب" - جهاز "تابلت" - جواز سفر) حال سيره بدائرة القسم صحبة أحد الأشخاص مستخدمين دراجة نارية.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات والدراجة النارية "التروسيكل" المستخدمة فـى الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء سامح الحميلي القائم بأعمال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.