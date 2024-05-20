شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد عبد الرحمن مجدى أمام البنك الأهلى فى الدورى للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب عبد الرحمن مجدى لاعب وسط النادى الإسماعيلى، عن مباراة الدراويش أمام البنك الأهلى، الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دورى nile.

وحصل عبد الرحمن مجدى على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام بيراميدز، ليتم إيقافه أمام البنك الأهلى فى المباراة المقبلة، فى ضربة قوية للدراويش أمام البنك الأهلى.



ويواجه فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، فريق المريخ السودانى وديا غدا الاثنين، فى إطار استعدادات الدراويش لمواجهة البنك الأهلى فى الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دورى nile.



واستغل مسئولو الإسماعيلى تواجد فريق المريخ السودانى فى مصر لتوقف الدورى السودانى، وقرروا إقامة مباراة ودية لإشراك كل اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة بيراميدز، التى انتهت بالهزيمة بهدفين نظيفين فى افتتاح الجولة الرابعة والعشرين من الدورى.



وسقط الإسماعيلى أمام بيراميدز بهدفين نظيفين، جاء الهدف الأول في الدقيقة 51 بعدما أطلق مصطفى فتحي تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في العارضة ومرت لداخل الشباك، وجاء الهدف الثاني لصالح بيراميدز بالدقيقة 74 عن طريق رمضان صبحي من نقطة الجزاء بعد تسديد الكرة أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى ترتيب دورى nile برصيد 26 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 23 هدفا واستقبلت شباكه بـ28 هدفا.