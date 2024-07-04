شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. ( الرئيس) يتوقف عن العمل بعدن منذ الصباح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توضح المؤسسة العامة لكهرباء عدن، بأنه في تمام الساعة الثامنة صباحاً توقفت محطة الرئيس عن الخدمة وذلك بعد نفاد وقود النفط الخام بسبب تعثر وصول ناقلات الوقود للمحطة، جراء قطع الخط الدولي بمحافظة ابين.

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