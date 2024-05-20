"هناك عقد بيننا ولا أعلم حديث الشعباني".. أبرز تصريحات جوميز بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية أمام نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عمر سلامة:

أبدى المدير الفني لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي، مشيدًا بالدعم الجماهيري.

وقال جوميز خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"هناك عقدي بيني وبين الزمالك وأستعد من الآن لمباراة فيوتشر وأكون سعيدًا في كل يوم بتدريبي لنادي الزمالك بسبب هذا الجمهور العظيم".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره نهضة بركان يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري.

وأوضح مدرب الزمالك أنه لا يعلم ماقاله المدير الفني لفريق نهضة بركان، معين الشعباني، مضيفًا:"أحترم فريقه جدًا وله أسبابه في الحديث عن الحكم".

وكان التونسي معين الشعباني المدير الفني لنهضة بركان المغربي، قد انتقد تصريحات جوزيه جوميز مدرب الزمالك، قبل مباراة إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار المدرب البرتغالي إلى أنه يُفضل الفوز بالسوبر الأفريقي بغض النظر عن المنافس، قائلاً:"الترجي يمتلك مدير فني برتغالي مثلي ولكن أريد الفوز في المباراة أفضل من أي شيء".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في بطولة السوبر الأفريقي الفائز من مواجهة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأتم الشعباني تصريحاته بالتنويه إلى أن دخول الظهير الأيسر لفريقه أحمد فتوح داخل الملعب دون الأطراف كانت حركة تكتيكية ومهمة للفريق.

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