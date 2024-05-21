الامارات | الدنماركي كاير يرحل عن ميلان الإيطالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدافع الدنماركي سيمون كاير رحيله عن صفوف فريقه ميلان الإيطالي بعدما حقق حلمه باللعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم في صفوف الفريق.

وانضم كاير إلى ميلان في البداية على سبيل الإعارة من إشبيلية الإسباني في 2019 قبل توقيع عقد نهائي مع الفريق.

وساهم كاير في فوز ميلان بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2021 /2022، ليساعده في حصد لقبه الأول منذ 11 عاما.

وسبق لكاير اللعب في باليرمو وروما واتلانتا، وأكد اليوم أن قرار رحيله عن ميلان صعب.

وقال كاير للموقع الرسمي لميلان «عندما جئت إلى إيطاليا عبر باليرمو كنت في الـ19 من عمري وقلت لوكيل أعمالي أريد الانتقال إلى ميلان، أردت ذلك لبعض الوقت، استغرق الأمر بعض الوقت، لكن في النهاية جئت إلى هنا».

وأضاف «هذا فريقي، هذا مكاني، سيكون كذلك دائما، أريد أن أشكر الجميع».

وأوضح «مسيرتي هنا كانت فخر وحلم منحني سعادة غامرة والكثير من الرضا في مسيرتي وحياتي».

وختم بالقول «في المستقبل حينما اعتزل، سأعود للعيش في ميلانو مع عائلتي لأن هذا وطننا».