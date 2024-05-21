مهاب ياسر: سعداء لفرحة جماهير الزمالك ولا يهمنا الأهلي أو الترجي في السوبر الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مهاب ياسر لاعب نادي الزمالك، سعادته البالغة على بطولة كأس الكونفدرالية، خاصةً أنها جاءت بعد 4 أشهر فقط من انضمامه، ودافع له بالفترة المقبلة.

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وتابع ياسر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "المباراة ضد نهضة بركان المغربي صعبة جدًا، وكنا في حالة توتر منذ بداية المباراة، ثم بعد الهدف توترنا أكثر خاصةً أن الفريق المغربي بدأ في ضغطنا، وكنا نلعب مع الأساسيين من خارج الملعب".

وأضاف مهاب ياسر: "الكلام داخل غرف الملابس كان أننا على بعد 90 دقيقة فقط ونصبح أبطال، وأشكر جماهير الزمالك على الحضور الكبير في الملعب وسعداء لخروجهم باحتفالات وكنا خائفين من خذلهم".

وقال: "مواجهة الأهلي أو الترجي التونسي في السوبر الإفريقي لا يهمنا بشكل كبير وسوف نخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز فقط مهما كان المنافس".

واختتم مهاب ياسر: "أرى أن فرصتي قادمة مع الفريق، وأسعى لإثبات فرصتي، وسعيد جدًا بأول ألقابي وأرغب في أن يكون لي دور لحصد البطولات مستقبلًا".