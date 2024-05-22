شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى فى بلاى أوف محترفى اليد.. ومباراة فاصلة لتحديد اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 29 / 25 فى ثانى مباريات بلاى أوف نهائى للموسم المحلى 2023 / 2024، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ليتم اللجوء لمباراة فاصلة. وتقام المباراة الفاصلة يوم 24 مايو الجارى، فى ظل فوز الأهلى باللقاء الأول بنتيجة 26 / 25.

وأسفر الاجتماع الأمنى لبلاى أوف نهائى دورى المحترفين لكرة اليد بين الأهلى والزمالك عن السماح بحضور 50 فردا من كل ناد، و25 فردا لكل مجلس إدارة من كلا الناديين و50 فردا لاتحاد اللعبة و45 فردا للجنة المنتخبات و15 إعلاميا.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

فيما تقام مباريات دور ربع النهائى ببطولة كأس مصر للموسم المحلى 20223 / 2024 يوم 27 مايو الجارى على صعيد 4 مواجهات مهمة على 4 صالات مختلفة، لكنها فى نفس التوقيت السادسة مساءً.

ويشهد هذا الدور لقاءات بين كل من: طلائع الجيش مع البنك الأهلى والزمالك مع اتحاد الشرطة وسموحة مع هليوبوليس وسبورتنج مع أصحاب الجياد على صالة الطرف الأول فى كل مباراة.