شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة بدر حامد مع مسئولي الزمالك لتولى رئاسة قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بدر حامد، نجم الزمالك السابق، جلسة مع مسئولي القلعة البيضاء اليوم الثلاثاء للاتفاق على الرتوش النهائية حول توليه رئاسة قطاع الناشئين في الفترة المقبلة.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن بدر حامد تواجد في مقر القلعة البيضاء وعقد جلسة مع مسئولي القلعة البيضاء اتفق فيها علي بعض الأمور الخاص بقطاع الناشئين.

وأضاف المصدر أن بدر حامد اتفق على جلسة أخرى مع مسئولي نادي الزمالك يوم الإثنين المقبل، يتم فيها الإعلان الرسمي عن توليه رئاسة قطاع الناشئين.

وأكد المصدر أن بدر حامد رحب خلال جلسته مع مسئولي الزمالك بتوليه رئاسة قطاع الناشئين لكنه اتفق معهم أن يكون الإعلان الرسمي يوم الإثنين المقبل.