لاعب الأهلي يوجه رسالة إلى أحمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى أحمد حمدي لاعب الزمالك، عقب تأكيد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأعلن الزمالك، إصابة حمدي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، عقب الإصابة التي تعرض لها في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ونشر عبد المنعم صورة حمدي، عبر خاصية "القصص القصيرة" على موقع "إنستجرام"، وكتب: "ألف سلامة عليك يا أخويا إن شاء الله هترجع أحسن من الأول".

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