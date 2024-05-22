شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه: نجحنا في توفير 5 رعاة للزمالك ونعاني من المتربصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، سعادته البالغة والشديدة بتحقيق الفارس الأبيض، بلقب بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب نظيره نادي نهضة بركان المغربي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، وحقق الأبيض الفوز بهدف نظيف سجله أحمد حمدي.

وقال حسام المندوه خلال استضافته في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "كان هدفنا الأول منذ ضياع بطولة كأس مصر أمام النادي الأهلي، تحقيق بطولة الكونفيدرالية ومصالحة جماهير الأبيض، ودائمًا نرى أن جماهير الزمالك أصحاب الفرح وأصل الكرة".

وأضاف المندوه: "عندما تم انتخابنا كان نادي الزمالك يمتلك راعيا واحد فقط، وخلال الفترة الماضية نجحنا في جلب 5 رعاة جدد، وبنينا جسور ثقة بيننا وبين الرعاة من أجل عودتهم مرة أخرى للقلعة البيضاء، وبعد التتويج بالكونفدرالية سنقوم بجلب المزيد".

وأشار أمين صندوق الزمالك: "منذ دخولنا نادي الزمالك كنا نعلم بوجود أزمات عديدة، وهناك بعض المتربصين الذين يحاولون التقليل من محاولاتنا، لحل الأزمات والمشاكل التي تواجهنا منذ تولي المسئولية، ولكننا لن ننظر اليهم ومتمسكين بأهدافنا".

واختتم : "نادي الزمالك متحمس للغاية للتتويج ببطولة الدوري الممتاز، خاصة وأن النجاح في الكونفدرالية سيزيد من طموحات الفريق للاستمرار في الوقوف على منصات التتويج، وهدفنا الحصول على كل بطولة نشارك بها"