بعد أحداث الكونفدرالية.. شوبير يتحدث عن الشكل الجديد لمراسم جوائز نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ينوي تغيير ونقل مراسم تسليم جوائز المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا التي تجمع الأهلي والترجي التونسي مساء يوم السبت المقبل في إياب نهائي البطولة القارية.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي على راديو "أون سبورت اف ام" اليوم الأربعاء، إنه "بناء على ما حدث خلال مراسم تسليم جوائز نهائي كأس الكونفدرالية، قرر الكاف تغيير مراسم تسليم الكأس في دوري الأبطال وتم نقل تسليم الميداليات في أرض الملعب، وهناك مكان ما بين المقصورة الرئيسية والأمامية بها ممر سيتم إفراغه، وسيتم فيها تسليم الكأس وهو المراسم التي كانت متبعة من قبل".

وأضاف الإعلامي أن هناك اجتماع تنسيقي بين الأهلي والكاف واتحاد الكرة للاتفاق على الأمور التنظيمية مثل مراسم التتويج ودخول كبار الزوار، وكاف لديه أمل أن الشكل يكون للأفضل.

وأكد أن الزمالك قرر تشكيل لجنة لمعرفة أسباب سوء تنظيم نهائي الكونفدرالية، وهو أمر جيد وأتمنى أن يخرج ويقول كان هناك أخطاء ونعد بتلافي هذه الأخطاء في المستقبل.

وكان هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قد كشف عن المسؤول عن تنظيم إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، على ستاد القاهرة الدولي ضد نهضة بركان المغربي.

وقال شكري، في تصريحات خلال برنامج "+90" المذاع عبر فضائية "النهار" مساء أمس الثلاثاء: "خطاب الكاف بشأن تنظيم النهائي، به اعتراف أنه هو المسؤول عن تنظيم المباراة، والزمالك هو الطرف الأكثر تضررًا من هذه الأزمة والدليل على ذلك أنهم يحاولوا تدارك هذه الأزمات في مواجهة الأهلي المقبلة".

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك: "أتمنى من الجميع أن يتركنا نفرح بالكونفدرالية، ومش كل حاجه أزمات أزمات الجماهير محتاجه تفرح وهذا حق مشروع، ولا أعلم لماذا يحدث معنا ذلك، ونتمنى فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، لأنه ناد مصري وهذه رياضة ولابد وأن تسود هذه الروح دائمًا ونلتقي في السوبر الإفريقي".