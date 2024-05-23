حسن مصطفى: كريم فؤاد الأفضل لقيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام الترجي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن لديه حالة قلق قبل مواجهة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن المنافس يتميز بالتنظيم الدفاعي ويعتمد على الكرات الثابتة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "فريق الترجي لم يشكل خطورة كبيرة على الأهلى سوى في أول الدقائق، وسنحت لهم فرصة واحدة، وأتمنى أن يسجل الأهلي هدفا في بداية المباراة وتكثيف الضغط على الجانب التونسي وهو فريق جماعي ولا يعتمد على الفرديات ".

وأضاف: "محمد مجدي أفشة لاعب مهم في الأهلي، ويعتمد على سرعات الشحات وتاو، لكنهم لا يمتلكون نفس مهارة أفشة، والذي شارك في الشوط الثاني ومنح الاستحواذ للأحمر، ويجب منحه وقت اطول خلال لقاء الإياب، وهو لاعب مؤثر ومميز للغاية وأقول دائما أنه مظلوم مع الأهلي".

وواصل: "كريم فؤاد الأفضل للبدء في مركز الظهير الأيسر مع الأهلي لأنه يدافع جيدًا ويبدأ الهجمات بشكل طيب، كما أنه يجيد ارسال الكرات العرضية، ومشكلة كوكا في الاندفاع للأمام، ولكن كنت أتمنى تجهيز كريم الدبيس في الفترة الماضية، وإشراكه في الجبهة اليسرى بدلا من عمر كمال عبدالواحد الذي لعب بعض المباريات لكنه لن يفيد الأهلي في دوري الأبطال".

وتابع: "من الممكن الاعتماد على رضا سليم في الناحية اليمنى لكن تاو سيلعب أساسيا، وحسين الشحات في الجبهة اليسرى، وأنصح اللاعبين بالضغط العالي في بداية اللقاء، وأن تكون الكرة في وسط ملعبهم معظم الوقت والتمرير السهل وعدم فقدان الكرة، والاعتماد على الكرات الثابتة للتسجيل".

وأكمل: "بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبوعلي سيكون لهم الدور الأكبر في المباراة، ومعهم إمام عاشور لاعب الوسط، وهناك فوارق واضحة لصالح الأهلي في القوة والمهارة والسرعة".

وزاد: "إمام عاشور يمتلك ميزة التسديد من الخارج، وحارس الترجي في بعض الأوقات يفتقد للتمركز في بعض الأوقات".