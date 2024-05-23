في غابة.. 6 صور من معسكر منتخب إنجلترا استعدادا ليورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشفت تقارير صحفية إنجليزي مكان إقامة معسكر منتخب إنجلترا استعدادا ليورو 2024.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن معسكر منتخب إنجلترا سيقام في غابة على مشارف بلانكينهاين،وهي بلدة المانية يبلغ عدد سكانها أقل من 7000 نسمة.

وكان هذا هو الموقع المثالي مع الخصوصية التي كان يرغب فيها المدرب جاريث ساوثجيت، في منتجع يتكون من ثلاثة ملاعب جولف وغرفة تبديل الملابس.

بالإضافة إلى مطعمين ومنتجع صحي تبلغ مساحته 2500 متر مربع والمعروف باسم "Lindentherme".

وبمجرد أن أعطى ساوثجيت الضوء الأخضر للمسؤولين الإنجليزيين للتفاوض على صفقة للاستخدام الحصري لمنتجع "Weimarer Land Spa and Golf Resort" خلال البطولة، تم الانتهاء من العقد النهائي الذي تقدر قيمته بنحو 850 ألف جنيه إسترليني في غضون أسابيع.

وتقام بطول كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" في الفترة بين 14 يونيو المقبل إلى 14 يوليو.

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