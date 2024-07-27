شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلى يتفاعل مع تسديدة حسين الشحات على مرمى المصرى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل جهور فريق الأهلي مع تسديدة حسين الشحات على مرمى المصري البورسعيدي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد برج العرب، والمؤجلة من منافسات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي ضد المصري في دوري نايل: "في حراسة المرمى: الشناوي، والدفاع : رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمد هاني، وفي خط الوسط : أكرم توفيق، كريم نيدفيد، إمام عاشور، وفي الهجوم: رضا سليم، وسام أبو علي، حسين الشحات".

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 66 نقطة بعدما لعب 26 مباراة، حقق الفوز في 21 لقاءً وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعدما لعب 30 مباراة، حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 36.

وخاض الأهلى قبل مواجهة اليوم، تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 113 مباريات فاز فى 81 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 216 هدفاً وتلقت شباكه 74، وخرج بشباك نظيفة فى 65 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودي صنداونز (5-2).

لعب الفريقان 126 طوال تاريخهما بالدوري، فاز الأهلي في 70 مباراة وفاز المصري في 20 مباراة وتعادل الفريقان في 36 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 180 هدفا مقابل 92 هدفاً أحرزها لاعبو المصري.

وعلى الصعيد التسويقي، تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للمصري البورسعيدى 9.20 مليون يورو.



الجهاز الفنى للأهلى



الفريقان قبل أنطلاق المباراة



إمام عاشور خلال المباراة



إمام عاشور خلال المباراة



جانب من المباراة



جانب من مباراة الأهلى والمصرى الشوط الأول



جمهور الأهلى



فريق الأهلى



كريم نيدفيد خلال المباراة



كريم نيدفيد



كولر



مارسيل كولر وخالد بيبو



مباراة الأهلى والمصرى الشوط الأول



مباراة المصرى والأهلى



أكرم توفيق