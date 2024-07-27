شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله بالدورى ويقرب الأهلى من البطولة والان مع تفاصيل الخبر

تعادل الزمالك وبيراميدز بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر لمسابقة دورى نايل، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 50 نقطة فى المركز الخامس، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 69 نقطة فى المركز الثانى.

شهدت الدقائق الأولى سيطرة تامة من لاعبى الزمالك بغية أحراز هدف السبق، إلا أنه سرعان ما قام لاعبو بيراميدز بتنظيم صفوفهم وأحرزوا هدفا وتم إلغاؤه بداعى التسلل.

هدأت المباراة بعض الشئ في الربع ساعة الثانية من اللقاء ، وأن مالت قليلا للاعبى بيراميدز الذين امتلكوا منطقة الوسط بفضل تحركات الثلاثى مصطفى فتحى ومحمود زلاكه ومهند لاشين ومن خلفهم المغربى وليد الكرتى ، في المقابل لم تسنح أي فرص حقيقية للزمالك على مرمى المنافس وحاول لاعبوه امتصاص حماس لاعبى بيراميدز .

نشط لاعبو الزمالك قليلا بفضل تحركات عبد الله السعيد ومصطفى شلبى وأحمد فتوح ، ومن أول هجمة منظمة في الدقيقة 36 يقود مصطفى شلبى بهجمة عنترية ومن هات وخد بينه وبين عبد الله السعيد من الناحية اليسرى ينفرد شلبى بأحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز ويضعها قوية في المرمى معلنا عن الهدف الأول للفريق الأبيض .

يحاول بعدها لاعبو بيراميدز تنظيم الصفوف وإحراز هدف التعادل دون جدوى بسبب تحركات مدافعى الزمالك الذين نجحوا في الزود عن مرماهم ، كما قام عبد الله السعيد وناصر ماهر بمواصلة انطلاقاتهم في الناحية الهجومية وصنعوا فرصتين خطيرتين أمام مرمى أحمد الشناوى حارس بيراميدز ، يطلق بعدها محمد عادل حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق الزمالك على بيراميدز بهدف مقابل للاشئ

بدأ الشوط الثانى بثلاث تغييرات لبيراميدز بنزول مروان حمدى بدلاً من أحمد فتحى، ورمضان صبحى بدلا من مصطفى فتحى، ودونجا بدلا من وليد الكرتى، وحاول لاعبو بيراميدز الضغط بكل قوة من أجل إحراز هدف التعادل إلا أن يقظة الخط الخلفى للزمالك حالت دون إحراز هدف التعادل.

يسيطر لاعبو بيراميدز تماما على مجريات المباراة بفضل امتلاك منطقة وسط الملعب ، تسنح أول فرص لبيراميدز في الدقيقة 54 من عرضية يرتقى إليها مروان حمدى ويضعها برأسه فوق المرمى.

يضغط لاعبو بيراميدز بقوة بداية من الدقيقة 61 بغية تحقيق هدف التعادل في الوقت الذى مال فيه لاعبو الزمالك على الهجمات المرتدة التي شكلة خطورة حقيقية على مرمى أحمد الشناوى بفضل تحركات ناصر ماهر وعمر جابر من الجانب الأيمن والتي كان من إحداها الزمالك قريبا من إحراز الهدف الثانى.

وفى الدقيقة 72 يحتسب محمد عادل ضربة جزاء لبيراميدز لمروان حمدى ضد أحمد مجدى يتصدى لها فخرى لاكاى ويحرزها على يمين محمود الشناوى حارس مرمى الزمالك محققا هدف التعادل للفريق السماوى .

وفى الدقيقة 72 يحتسب محمد عادل ضربة جزاء لبيراميدز لمروان حمدى ضد أحمد مجدى يتصدى لها فخرى لاكاى ويحرزها على يمين محمود الشناوى حارس مرمى الزمالك محققا هدف التعادل للفريق السماوى .

يهدأ اللقاء نسبيا في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء ، بعدما قام المديران الفنييان بإجراء عدة تغييرات ، حاول بعدها لاعبو بيراميدز خطف هدف الفوز لمواصلة الضغط على الأهلى دون جدوى ، قابله دفاع محكم من لاعبى الزمالك الذين زادوا عن مرماهم ببسالة ، إلا أن مروان حمدى مهاجم بيراميدز أضاع العديد من الفرص والإنفرادات السهلة فى الخمس دقائق الأخيرة حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .

جاء تشكيل الزمالك على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار".

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من : عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وجمال موتيابا وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري.

بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - عبد الرحمن جودة - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - مروان حمدي - دودو الجباس



احتفال بهدف الزمالك فى شباك بيراميدز



أحمد فتحى خلال المباراة



أحمد فتحى وفتوح خلال المباارة



أحمد فتحى



الاحتفال بالهدف



التحامات قوية خلال المباراة



الجهاز الفنى لنادى الزمالك



الزمالك - بيراميدز (1)



الزمالك - بيراميدز (2)



الزمالك - بيراميدز (3)



الزمالك - بيراميدز (4)



الزمالك - بيراميدز (5)



جانب من اللقاء الشوط الأول



جانب من المباراة



جانب من لقاء الزمالك وبيراميدز



جمهور الزمالك



حكام المبارة خلال الصورة التذكارية



سجدة الشكر



فريق الزمالك



فريق بيراميدز



مباراة بيراميدز والزمالك



محمود السناوى حارس الزمالك



محمود الشناوى حارس الزمالك خلال اللقاء



محمود الشناوى