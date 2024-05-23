الامارات | الإسباني لوبيتيغي مدربا لوست هام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي وست هام يونايتد تاسع الدوري الانجليزي لكرة القدم تعيين المدرب السابق لنادي ريال مدريد والمنتخب الاسباني خولن لوبيتيغي على رأس الإدارة الفنية لفريقه خلفا للاسكتلندي ديفيد مويس المنتهي عقده. وكان الإسباني البالغ من العمر 57 عامًا من دون فريق منذ تركه ولفرهامبتون عقب المرحلة السادسة من الموسم المنتهي الأحد الماضي. وسيبدأ لوبيتيغي العمل رسميًا مع فريقه الجديد في الأول من يوليو المقبل.

وقال "جئنا إلى هنا بفكرة ومن أجل إحداث ضجة كبيرة"، مضيفا "لهذا السبب جئنا إلى هنا، ونحن متحمسون لهذا التحدي". واضاف "بالطبع سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة النادي والفريق على تحقيق أفضل مستوى وتحقيق أهدافنا". وتابع "أؤكد للجماهير أنهم سيكونون أساسيين في كل إنجازاتنا".

من جهته، قال رئيس وست هام ديفيد سوليفان إن تعيين لوبيتيغي "سيضمن فرصة قوية للبناء على التقدم الإيجابي الذي تم إحرازه في المواسم الأخيرة". وكان وست هام أعلن مطلع الشهر الحالي أن مويس سيترك منصبه "باتفاق متبادل" عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي بعد أربعة مواسم على رأس إدارته الفنية قاده خلالها الى الفوز بلقب مسابقة كونفرنس ليغ في يونيو الماضي، وهو أول لقب كبير للنادي منذ ان فاز بكأس إنجلترا قبل 43 عامًا.