شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب جدول الدورى المصرى الجديد بعد إلغاء القمة 128 والان مع تفاصيل الخبر

انفرد الأهلي بوصافة الدوري المصري بعد وصوله إلى النقطة 45 في المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر برصيد 62 نقطة عقب إلغاء القمة 128 بعد إعلان الزمالك انسحابه من خوض مباراة القمة في بيان رسمي اليوم الإثنين.



إلغاء القمة واعتبار فوز الأهلي بالمباراة بنتيجة 2 / 0 يرفع رصيده في جدول الدوري إلى 45 نقطة لينفرد بالوصافة، بعدما كان يتساوى في عدد النقاط مع المصري البورسعيدي بعدد 42 نقطة، ولكن فوزه بالقمة جعله يصل للنقطة 45 بدون لعب المباراة.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري قبل احتساب نقاط مباراة القمة للأهلي كالتالي:



جدول الدوري المصري

وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية أن مباراة الغد بين الأهلي والزمالك تم إلغاؤها بعد إرسال نادي الزمالك خطابا رسميا يؤكد خلاله انسحابه من المباراة، وبناء عليه تم إخطار الأهلي بعدم التوجه إلى خوض المباراة غدا واعتباره فائزا بنتيجة 2 / 0.

وقال دياب، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": إن القمة 128 غدا لن تُلعب بعد أن أبلغنا الزمالك بعدم خوض المباراة رسميا، ووفقا لذلك لن يذهب فريق الأهلي وطاقم الحكام إلى استاد القاهرة، واعتبار الأهلي فائزا بنتيجة 2 / 0 والزمالك مهزوما، مع خصم 3 نقاط أخرى من رصيد الفريق الأبيض في نهاية الموسم الحالي.