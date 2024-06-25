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الامارات | نجم ريال مدريد على بعد خطوة من الغرافة القطري

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن مهاجم ريال مدريد خوسيلو بات قريباً من الانضمام إلى الدوري القطري.

وقالت الصحيفة إن خوسيلو على بعد خطوة واحدة من اللعب في دوري نجوم قطر.

وتابعت: "لم يستجب اللاعب لمقترح الاستمرار مع بطل وريال مدريد يشتبه في رحيله".

وأضافت أن قرار الرحيل عن "الملكي" سيكون حصرياً للاعب، حيث أن إدارة النادي والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يرغبان في بقاءه مع الفريق.

وواصلت أن إدارة الميرينغي تواصلت مع إسبانيول من أجل شراء عقد خوسيلو بقيمة 1.5 مليون يورو، غير أنها لم تتلقى أي رد من الفريق أو من اللاعب.

واختتمت أن وجهة خوسيلو المقبلة ستكون هي نادي الغرافة القطري، الذي أبدى اهتماماً بالغاً في التعاقد مع اللاعب رقم "14" في صفوف الريال.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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