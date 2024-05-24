لاعب الترجي: مواجهة الأهلي ستكون صعبة.. ولدينا الثقة لتخطي مثل هذه المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد ياسين مرياح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، على صعوبة مواجهة فريقه أمام الأهلي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ويلاقي الأهلي نظيره الترجي، يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على "ستاد القاهرة الدولي".

وقال مرياح في تصريحات نقلتها إذاعة "موازيك" التونسية: "الأهلي يخوض خامس نهائي له في البطولة على التوالي، وبتأكيد مواجهته ستكون صعبة، والمباراة تجمع بين أفضل فريقين في أفريقيا".

وأضاف: "90 دقيقة تفصل أي من الفريقين عن التتويج بلقب البطولة، وأتمنى أن تكون من نصيبنا، وسنركز بنسبة 100% في المباراة لتحقيق هذا الهدف".

وتابع: "الحظوظ ستكون متساوية بين الفريقين، على الرغم من أن التواجد الجماهيري الكبير، ستشكل ضغط علينا، ولكننا نملك الثقة لتخطي مثل هذه المباريات والضغوط".

واختتم مرياح تصريحاته: "حدث تواصل بين جميع اللاعبين، من أجل التحفيز للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وسنعمل على امتصاص الضغط الجماهيري في بداية المباراة".

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، يوم السبت الماضي بتونس، انتهت بالتعادل السلبي.

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