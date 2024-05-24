"فوز الهلال وتعادل النصر".. نتائج مباريات أمس بالدوري السعودي للمحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أقيمت أمس الخميس الموافق 23 مايو الجاري العديد من المباريات الهامة، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في إطار منافسات الجولة الـ 33 بالمسابقة.

وشهدت المسابقة العديد من النتائج المختلفة، أبرزها تحقيق فريق الهلال الفوز على حساب فريق الطائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، كما تعادل فريق النصر مع الرياض بنتيجة هدفين لكل فريق.

وجاءت نتائج مباريات أمس بالدوري السعودي كالتالي:

النصر يتعادل مع الرياض 2-2.

الرائد يتعادل مع الأهلي 0-0.

الاتحاد يفوز على ضمك 4-1.

الهلال يفوز على الطائي 3-1.

الفيحاء يتعادل مع التعاون 1-1.

الفتح يفوز على الحزم 2-1.

الاتفاق بفوز على الشباب 1-0.

الأخدود يتعادل مع الوحدة 1-1.

أبها يفوز على الخليج 2-1.

وتنطلق منافسات الجولة الـ 34 والختامية، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الإثنين المقبل الموافق 27 مايو الجاري، بإقامة 9 مباريات، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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