الامارات | شرطة أبوظبي: جاهزية متكاملة للفرق الأمنية والشرطية لنهائي دوري أبطال آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لتأمين إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي ستجمع فريقي العين الإماراتي ويوكوهاما الياباني يوم السبت 25 مايو على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية المكلفة بتأمين المباراة .

ودعا العقيد علي سالم العيسائي قائد قوة التأمين بشرطة أبوظبي لمباراة نهائي دوري أبطال آسيا الجماهير على الحضور المبكر لتفادي الازدحام وضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الجماهير إلى استاد هزاع بن زايد و التشجيع الحضاري والبعد عن التعصب الرياضي والتعاون مع عناصر الشرطة و التقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور .

واشار أن المواقف الشمالية الخارجية لاستاد هزاع بن زايد تم تخصيصها لجمهور ومشجعي نادي العين الإماراتي والمواقف الخارجية الجنوبية تم تخصيصها لجمهور فريق يوكوهاما الياباني .