غيابات الاهلي أمام الترجي قبل موقعة نهائي دوري أبطال أفريقيا

يفقد الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي عدة لاعبين قبل خوض موقعة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وستقام مباراة الإياب بين الاهلي ونظيره الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الأحمر وباب سويقة في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ستاد القاهرة الدولي.

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الاهلي يفقد 8 لاعبين في نهائي أفريقيا

يفقد فريق الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، 8 لاعبين في مباراة الترجي بدوري أبطال أفريقيا كالتالي:

يغيب عن الأحمر الثلاثي، عمرو السولية وعلي معلول ومحمد الضاوي كريستو، وذلك بسبب الإصابات المختلفة التي يعانوا منها.

ويعاني السولية من إصابة في العضلة الخلفية، فيما خضع «معلول» لجراحة في وتر أكيلس بعد إصابته أمام الترجي على ملعب رادس السبت الماضي.

كما يخضع «كريستو» لبرنامج تأهيلي خاص بإصابته في العضلة الخلفية.

واستبعد كولر المدير الفني كل من، كريم نيدفيد وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح للرؤية الفنية.

كما يغيب الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي، عن الاهلي في نهائي أفريقيا بسبب عدم قيدهما في القائمة الإفريقية.

وتعادل فريق الاهلي مع نظيره الترجي في لقاء الذهاب على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس يوم السبت الماضي.