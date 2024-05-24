فاركو وسموحة في الدوري الممتاز.. تعادل ايجابي في الشوط الاول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مجريات المنعطف الاول بتعادل فريق الكرة الاول بنادي سموحة مع نظيره فاركو هدف لمثله في الشوط الأول في المباراة التي تقام على ملعب المكس في الإسكندرية مساء اليوم الجمعة، في الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.



سجل بركات حجاج لاعب سموحة هدف فريقه في شباك فاركو في الدقيقة 22، وتعادل عمرو ناصر لفريق فاركو بهدف في مرمى سموحة في الدقيقة 41.



تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: جابر كامل - أحمد عوض – ياسين مرعي – جيفرسون إينكادا.

خط الوسط: أحمد البحراوي – محمد فخري – محمود عماد.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – سيف تيري.



تشكيل سموحة

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: إسلام جابر - بركات حجاج – جاستس أرثر – محمد مصطفى ميدو.

خط الوسط: محمد متولي كناريا – عمرو قلاوة – دوكو دودو.

خط الهجوم: مصطفى البدري – حسام حسن - محمد سعيد مكرونة.