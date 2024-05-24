برونو فيرنانديز يحدد وجهته المقبلة في الانتقالات الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن مستقبله مع الشياطين الحمر في الموسم القادم.

وكتب فيرنانديز لموقع "بلايرز تريبيون":"أحب الاعتزال في أولد ترافورد أكثر من أي شيء آخر في العالم. لا أريد أن أرحل.

لقد كان هذا دائما حلمي النهائي".

وشدد فيرنانديز "أريد فقط أن تتناسب توقعاتي مع توقعات النادي.

إذا ذهبت للتحدث مع أي مشجع، فسوف يخبرك بنفس الشيء".

تصريح برونو يكشف عن رغبته في عدم مغادرة مانشستر يونايتد حتى نهاية مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

وعن طموحاته مع اليونايتد، أكد برونو أنه يرغب في المنافسة على الألقاب، والعودة من جديد للمشاركة في دوري أبطال آسيا، خلال المواسم القادمة.

وارتبط اسم برونو بالانتقال إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بناء على رغبة زميله السابق كريستيانو رونالدو.