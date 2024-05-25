شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكر مغلق الليلة استعداداً لمواجهة بلدية المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم السبت استعداداً لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها السابعة مساء غداً الاحد على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



ويخوض الطلائع مرانه الأخير اليوم ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة الفريق التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة بأحد فنادق القاهرة.



وعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش على إستكشاف منافسه بلدية المحلة بمشاهدة مبارياته الاخيرة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق المحلاوى بحثاً عن انتصار جديد للفريق.



ويحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعدما لعب 22 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفا.



وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز ثم فاز على البنك الاهلى بهدف دون رد ثم فاز على انبى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع مودرن فيوتشر ثم خسر من المصري بهدفين دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق وأخيراً تعادل مع الجونة سلبياً.