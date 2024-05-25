اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم، الجمعة، الموافق 24/ 5/ 2024 العديد من الأخبار والأحداث الهامة، جاء أبرزها.. الأهلى يهزم الزمالك 27 - 21 ويحسم لقب محترفى اليد، كولر: الأهلى يحتاج لجماهيره أمام الترجى.. ونملك خبرات التعامل مع الضغوط.

 

الأهلى يهزم الزمالك 27 - 21 ويحسم لقب محترفى اليد

توج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى  بلقب دورى المحترفين للموسم المحلى 2023/2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بالفوز على الزمالك  بنتيجة 27/21 فى المباراة الفاصلة .

الأهلى يهزم الزمالك 27 - 21 ويحسم لقب محترفى اليد

 

 

الأهلى يكشف حقيقة حضور إنفانتينو نهائى أفريقيا أمام الترجى بالقاهرة

نفى مصدر في النادي الأهلي ، ما تردد مؤخراً بشأن حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مباراة الأهلي والترجي المقرر لها الثامنة من مساء غداً بإستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلى يكشف حقيقة حضور إنفانتينو نهائى أفريقيا أمام الترجى بالقاهرة

 

جوميز يتراجع عن قراره ويمنح لاعبى الزمالك راحة من مران اليوم

أجرى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعديلاً على برنامج إعداد الأبيض لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
جوميز يتراجع عن قراره ويمنح لاعبى الزمالك راحة من مران اليوم

 

 

محمد الشناوي: الأهلي يحترم الترجى.. ودوافعنا كبيرة للفوز باللقب

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى إن ناديه لديه دوافع كبيرة للفوز بلقب دورى أبطال إفريقيا، والجميع لديهم تركيز شديد قبل مواجهة الترجى التونسى غدا السبت على استاد القاهرة.

محمد الشناوي: الأهلي يحترم الترجى.. ودوافعنا كبيرة للفوز باللقب

 

كولر: الأهلى يحتاج لجماهيره أمام الترجى.. ونملك خبرات التعامل مع الضغوط

طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى جماهير ناديه بالمساندة الكاملة أمام الترجى التونسى فى نهائى دوري ابطال افريقيا منذ بداية اللقاء وحتى نهايته.

كولر: الأهلى يحتاج لجماهيره أمام الترجى.. ونملك خبرات التعامل مع الضغوط

 

الزمالك يجهز أحمد فتوح لمواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى

يجهز الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز ، أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 25 من الدورى.

الزمالك يجهز أحمد فتوح لمواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى

 

حسام حسن يعلن قائمة المنتخب عقب مواجهة الأهلى والترجى

يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، قائمة المنتخب الوطني، عقب مباراة الأهلى والترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها غدا السبت، حيث من المقرر الكشف عن القائمة مساء السبت أو صباح الأحد المقبل على اقصى تقدير.

حسام حسن يعلن قائمة المنتخب عقب مواجهة الأهلى والترجى

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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