اليوم.. الإسماعيلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - غدًا.. صدام قوي بين الإسماعيلي والبنك الأهلي

السبت 25/مايو/2024 - 06:37 ص 5/25/2024 6:37:36 AM

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، استعداداته مساء اليوم السبت لمواجهة نظيره البنك الأهلى .

ويحل الإسماعيلي ضيفاً ثقيلاً على البنك الأهلي في الساعة الرابعة عصر غد الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويضع إيهاب جلال خطة مباراة البنك الأهلى في مران اليوم من أجل تحقيق الفوز في لقاء الغد ويقوم المدرب بشرح كل نقاط القوة الفريق المنافس من أجل السيطرة عليها والتي يأتي في مقدمتها التحولات الهجومية التي يقوم بها التاجولى ياو أنور.

وحرص ابو طالب العيسوي، نجم الإسماعيلى السابق، تقريرا مفصلا لمجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء نصر أبو الحسن، عن رحلته في كوت ديفوار

ووصل أبو طالب العيسوي إلى الإسماعيلية خلال الساعات الماضية بعد رحلته الكشافية في كوت ديفوار لانتقاء اللاعبين الموهوبين في مختلف المراكز من أجل ضمهم للقلعة الصفراء.





أبو جريشة يجتمع بلاعبي قطاع الناشئين

عقد على أبوجريشة رئيس قطاع الكرة بالنادي الإسماعيلي جلسة تحفيزية مع مجموعة من لاعبي قطاع الناشئين الذين تم توقيع عقود طويلة الأمد معهم بشكل رسمي منذ أيام.

الجلسة شهدت حضور محمود جابر رئيس القطاع وأشرف خضر مدير فني القطاع وأحمد عبده مدير إداري القطاع.

وطالب على أبو جريشة اللاعبين الصاعدين ببذل مزيد من الجهد باعتبارهم مستقبل النادي المشرق ،مؤكدا أنهم سيكون لهم دورا مع الفريق الأول خلال المستقبل القريب شريطة الالتزام والتطور بشكل مستمر.

وشدد رئيس قطاع الكرة على أن التوقيع واللعب بقميص النادي الإسماعيلي شرف كبير يتمناه اي لاعب خاصة أنه يتمتع بجماهيرية كبير تغطي أنحاء الوطن العربي.

واختتم فاكهة الكرة المصرية تصريحاته بأن الإسماعيلي لن يعود لمكانته المعتادة كمنافسا وحاصدا للألقاب إلا من خلال ناشئيه وأبناءه المخلصين.

وكان مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر أبو الحسن قد وقع عقود مع مجموعة من الواعدين وهم ..

* محمد عبد الرازق.. حارس مرمى 2006

* عبد الرحمن محروس.. حارس مرمى 2006

* إبراهيم محمد عبد العال.. جناح أيمن 2006

* عبدالله هشام.. مدافع 2006

* محمود حجازي.. لاعب وسط 2006

* يوسف عبدالله.. مدافع 2006

* أنور عبدالسلام.. مهاجم 2006

* إبراهيم النجعاوي.. جناح أيمن 2008