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موعد مباراة ريال مدريد و بيتيس في الدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة الليلة بين و ريال بيتيس في الجولة الثامنة والثلاثين من ، موسم 2023/24.

 

و يعتلي ريال مدريد قمة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 94 نقطة ، حيث حسم لقب الليجا، في حين أن ريال بيتيس لديه 56 نقطة في المركز السابع.

 

وتُعد تلك المباراة هي البروفة الأخيرة لـ ريال مدريد قبل نهائي ، السبت المقبل، ضد بوروسيا دورتموند.

 

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني
تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني
تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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