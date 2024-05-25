موعد مباراة ريال مدريد و بيتيس في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة الليلة بين ريال مدريد و ريال بيتيس في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني، موسم 2023/24.

و يعتلي ريال مدريد قمة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 94 نقطة ، حيث حسم لقب الليجا، في حين أن ريال بيتيس لديه 56 نقطة في المركز السابع.

وتُعد تلك المباراة هي البروفة الأخيرة لـ ريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل، ضد بوروسيا دورتموند.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.