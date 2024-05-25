ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي باير ليفركوزن ضد كايزرسلاوترن، مساء اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024 في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي كأس ألمانيا.

تشكيل باير ليفركوزن المتوقع ضد كايزرسلاوترن في نهائي كأس ألمانيا

حراسة المرمى: ماتي كوفاش.

خط الدفاع: إدموند تابسوبا، جوناثان تاه، جوزيب ستانيسيتش.

خط الوسط: جيريمي فريمبونج، جرانيت تشاكا، إسيكييل بالاسيوس، بييرو هينكابي.

خط الهجوم: أليخاندرو جريمالدو، أمين عدلي، فلوريان فيرتز.



وتعرض بايرليفركوزن لهزيمته الأولى هذا الموسم على يد أتالانتا الإيطالي 0-3 في نهائي بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" بعد 51 مباراة متتالية دون هزيمة.



وفاز ليفركوزن في طريقه للنهائي على شتوتجارت 3-2 في ربع النهائي، فيما حقق كايزرسلاوترن انتصارا على سوى كولن من الدرجة الأولى وفاز عليه 3-2 في الدور الثاني وقد تجاوز نورنبرج وهيرتا برلين وساربروكن بعدها وكلها من أندية الدرجة الثانية.

وكان ليفركوزن فاز على كايزرسلاوترن في آخر مواجهة بينهما في الدور الثالث للمسابقة عام 2015 وكان خسر في ربع النهائي بملعبه عام 2014 بهدف نظيف.