زيلينسكي يعتزم اعداد خارطة طريق للصراع في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الاوكراني، امس السبت إنه يعمل على مشروع خارطة طريق حول الصراع في أوكرانيا، يعتزم تقديمها إلى المرشحين للرئاسة الأمريكية وقادة مجموعة السبع الكبار، وفقا ل "روسيا اليوم".

واضاف زيلينسكي، في حديث لصحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية: "ستكون الخطة جاهزة في شهر نوفمبر المقبل، وسأقدمها للرئيس الأمريكي جو بايدن، والمرشحين الرئاسيين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس، وكذلك قادة مجموعة الـ 7 الكبار، فأنا أريد معرفة رأيهم بهذا الصدد"، دون تقديم أية تفاصيل إضافية.

ووفقا لصحيفة "ريبوبليكا" فإن خارطة الطريق "خطة السلام" ستشمل دورا نشطا للشركاء الغربيين في حماية أوكرانيا، كضمان لوقف إطلاق النار سيسمح ببدء المفاوضات مع روسيا.