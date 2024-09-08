قيادات ليبية تؤكد التزامها بالمسار الديمقراطي

ياسر رشاد - القاهرة - أوضحت قيادات عسكرية واجتماعية بارزة في مدينة مصراتة الليبية في بيان أصدرته امس السبت التزامها بالمسار الديمقراطي كحل للأزمة الليبية، وفقا لما أوردته "روسيا اليوم".

وشددت القيادات في بيان على ضرورة إجراء حوار وطني شامل يمهد لتشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات.

ودعت القيادات مجلسي النواب والدولة إلى تسريع حسم ملف المناصب السيادية وعلى رأسها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وطالبت في البيان بتوحيد الجهود السياسية لمجلس الدولة لتحقيق الاستقرار مع تأكيد رفضها التام لعسكرة الدولة.