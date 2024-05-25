5 لاعبين بالأهلي يراودهم حلم التتويج الأول بالأميرة السمراء

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي قاري من العيار الثقيل، وذلك حين يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي مساء اليوم السبت، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد في صفوف النادي الأهلي، أكثر من لاعب يحلم بالتتويج باللقب الأول في مسيرته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي توج بها المارد الأحمر في 11 نسخة سابقة كأكثر الأندية تتويجًا بالبطولة.

سنة أولى دوري أبطال أفريقيا

وتضم قائمة الأهلي 5 لاعبين يخوضون نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخهم، أبرزهم إمام عاشور، ووسام أبو علي، وأنتوني موديست.

يحلم كل من إمام عاشور وأنتوني موديست ورضا سليم ووسام أبو علي وكريم نيدفيد بتحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولي مع المارد الأحمر على حساب الترجي التونسي في لقاء الإياب بالقاهرة.

ويطمح المدرب السويسري مارسيل كولر في تحقيق الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم على حساب الترجي التونسي صاحب التاريخ الكبير في قارة إفريقيا وحصد اللقب الثاني عشر للقلعة الحمراء.

الأهلي يسعى لتحطيم رغم غائب منذ 19 عامًا

يبحث فريق الأهلي في لقاء اليوم عن تحقيق إنجاز تاريخي، يغيب عنه منذ 19 عاما، وفي حالة تفادي الهزيمة وتحقيق اللقب، سينهي المارد الأحمر البطولة، دون هزيمة، للمرة الأولى منذ 19 عاما، وبالتحديد منذ نسخة 2005.

ويرغب فريق الكرة بالنادي الأهلي بلقاء اليوم في تحقيق الفوز بدون استقبال أهداف في مرماه، ليكون المارد الأحمر هو الفريق الوحيد في تاريخ قارة أفريقيا الذي حقق لقب بطولة بطولة دوري أبطال إفريقيا وهو لم يستقبل سوى هدف واحد.

كما سيصبح النادي الأهلي أول فريق عربي وإفريقي لكرة القدم يشارك في بطولة إنتركونتننتال الجديدة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بداية من العالم الحالي بدلا من كأس العالم للأندية بينما يصبح هذا الجيل الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي الأهلي 4 دوري أبطال أفريقيا.