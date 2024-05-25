تشكيل العين الإماراتي المتوقع لمواجهة يوكوهاما الياباني بنهائي دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق العين الإماراتي مساء اليوم السبت نظيره فريق يوكوهاما الياباني على ستاد هزاع بن زايد، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويسعى فريق العين الإماراتي إلى التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، بعدما نجح في تحقيق اللقب مرة وحيدة في عام 2003، رغم وصوله إلى نهائي البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.

تشكيل العين المتوقع في مواجهة يوكوهاما بنهائي دوري أبطال آسيا

من المتوقع أن يدخل فريق العين الإماراتي مباراته ضد يوكوهاما الياباني بتشكيل يضم كلا من:

خالد عيسى في حراسة المرمى.

بندر الأحبابي و كوامي أوتون و خالد الهاشمي و كريم تراوري في خط الدفاع.

محمد البلوشي و بارك يوونج و يحيى نادر في خط الوسط.

ويقود الهجوم الثلاثي ماتياس بالاسيوس و سفيان رحيمي و كاكو.

موعد مباراة العين الإماراتي ويوكوهاما الإماراتي بنهائي دوري ابطال آسيا

وتنطلق مباراة العين ضد يوكوهاما في تمام الساعة 7 مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس وقنوات SSCالسعودية.

وفرط فريق العين الإماراتي في فوز خارج الديار في مباراة الذهاب أمام يوكوهاما بملعب نيسان باليابان بعدما كان قريبا من حسم اللقب على أرض المنافس ليؤجل الحسم لمباراة العودة بعد صعوبة الموقف حيث وقع فريق العين في فخ الخسارة أمام يوكوهاما بهدفين لهدف بعدما تقدم بهدف في ذهاب الدور النهائي من دوري أبطال آسيا قبل أن يقلب أصحاب الأرض النتيجة لصالحهم.

ماذا يحتاج العين الإماراتي للفوز بلقب دوري أبطال آسيا

و يحتاج فريق العين الإماراتي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام ضيفه يوكوهاما الياباني، إذا ما أراد الفوز باللقب حيث أصبح فريق العين مطالب بالفوز بأكثر من هدف للتتويج بدوري الأبطال بعد الهزيمة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

وهناك سيناريو آخر للحفاظ على فرص الفريق الإماراتي في الفوز بدوري الأبطال من خلال ركلات الترجيح حال الفوز بفارق هدف واحد.

ويخسر فريق العين اللقب لصالح يوكوهاما في حالة خسارة العين بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة.