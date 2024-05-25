إبراهيم سعيد: "إمام عاشور من أبناء النادي الأهلي.. والخصم متضايق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث إبراهيم سعيد مقدم البرامج ولاعب الأهلي والزمالك السابق، عن أهمية إمام عاشور لاعب خط وسط الأحمر، في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها مساء اليوم ضد الترجي التونسي.

وقال سعيد في تصريحات عبر برنامجه على قناة النهار: "أقول لإمام عاشور إنه لاعب مميز جدا وأحبه، لذلك دائما عليه حرب، إمام صفقة مميزة للأهلي، لاعب في سن صغير وموهوب وإمكانيات عالية وطبيعي أن الخصم "يتضايق"، لكنه أرتدي قميص الأهلي وأحرز وصنع أهداف وسجل هدفا في الزمالك، ماذا يريد الجمهور بعد؟".

وأضاف: "حاليا هو يلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، هل سيركز أنه يفرح بالكونفدرالية؟ استحالة، فرق شاسع بين البطولتين، دوري الأبطال بطولة مميزة لوحدها تؤهل إلى كأس العالم وتلعب مع أفضل أندية العالم، الكونفدرالية بطولة شرفية، فترة قليلة وإمام سيلعب كأس العالم، جمهور الزمالك يركز مع لاعبيه، لأن إمام أصبح من أبناء النادي الأهلي".

اقرأ أيضًا:

الأهلي ضد الترجي.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

خاص.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي لمباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا