"بديل معلول التغيير الوحيد".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي بنهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول للنادي الأهلي، نظيره الترجي التونسي، في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز بأي نتيجة خلال المباراة، للتتويج باللقب، بعدما تعادل سلبيا دون أهداف في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما على ملعب رادس.

ووضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، اللمسات النهائية على خطة الأهلي المناسبة لمواجهة الفريق التونسي خلال المران الختامي أمس الجمعة.

ووفقا للمران الختامي، سوف يشهد التشكيل الأساسي، تغييرا وحيدا، بتواجد كريم فؤاد في الجبهة اليسرى، بديلا عن علي معلول الذي تعرض للإصابة، في مباراة الذهاب بقطع في وتر أكيلس.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد.

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق.

الهجوم: حسين الشحات ووسام أبو علي وبيرسي تاو.

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