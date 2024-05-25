"3 إصابات".. 9 غيابات عن الأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يعاني الفريق الأول للنادي الأهلي من غيابات عديدة خلال مواجهة اليوم أمام الترجي التونسي، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي، في الثامنة مساء اليوم السبت، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.

ويبحث النادي الأهلي عن تحقيق الفوز بأي نتيجة خلال مباراة اليوم أمام الترجي التونسي، من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل في مباراة الذهاب سلبيا دون أهداف.

9 غيابات عن الأهلي أمام الترجي التونسي

ويغيب عن فريق الأهلي خلال مباراة اليوم السبت أمام الترجي التونسي 9 لاعبين لأسباب مختلفة وهم:

-علي معلول.. (للإصابة بقطع جزئي في وتر أكيلس).

-عمرو السولية.. (للإصابة بشد في العضلة الضامة).

-محمد الضاوي كريستو.. (للإصابة بشد في العضلة الضامة).

-حمزة علاء - كريم نيدفيد - كريم الدبيس - خالد عبدالفتاح.. (لأسباب فنية).

-محمود الزنفلي - عمر كمال عبدالواحد.. (لعدم القيد الإفريقي).

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