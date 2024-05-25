وادي دجلة يفتح ملف المدرب الجديد وحيرة بين المصرى والأجنبى

ياسر رشاد - القاهرة - يفاضل مجلس إدارة وادى دجلة برئاسة ماجد سامى، بين أكثر من مدير فنى لإختيار أحدهما لقيادة صفوف الفريق بدوري المحترفين خلال الفترة المقبلة في ظل المطالبات الداخلية بضرورة الصعود لدورى الممتاز في الموسم المقبل .

يذكر أن وادى دجلة كان منافسا قويا خلال الموسم المنقضى مع الكرواتي إيجور توليتش قبل أن يفقد الفريق بعض النقاط السهلة خلال المباريات الأخيرة التي أدت لإحتلاله المركز الخامس وفقدان فرصة الصعود للممتاز .

ويعد من أبرز الأسماء المحلية التي يفكر فيها مجلس إدارة وادى دجلة عبد الباقى جمال ابن النادى والذى نجح في وضع اسمه بين المدربين حيث قاد العديد من الأندية على رأسهم غزل المحلة ولافيينا .

ويتمهل ماجد سامى في اتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق ، خاصة وأنه يميل دائما للتعاقد مع مدير فنى أجنبى .

ومن المقرر أن يحسم مجلس وادي دجلة خلال ساعات مصير الجهاز الفنى، التوصل لاتفاق مع مدير فنى أجنبى من المدربين المطروحين على المجلس، وحينها سيتم الإعلان عنه بشكل رسمى.

وكان إدارة وادي دجلة برئاسة ماجد سامى، قد قررت توجيه الشكر للكرواتي إيجور توليتش المدير الفني للفريق، وذلك عقب مباراة الفريق أمام بتروجيت والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود .

واختتم فريق وادي دجلة مبارياته في الجولة الختامية بالمرحلة الثانية بمجموعة الصعود في مسابقة دوري المحترفين، بالتعادل الإيجابي مع فريق راية بقيادة محمد حليم بهدف لمثله تقدم راية بهدف عمرو جمعه وتعادل حازم ابو سنه لدجلة.