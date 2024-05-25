ماذا تقول لوائح كاف حال انتهاء مباراة الاهلي والترجي بالتعادل؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم التعادل السلبي مباراة الذهاب بين الاهلي والترجي التونسي التي لعبت السبت الماضي في ستاد رادس بتونس.

ويسعى المارد الأحمر للفوز في مباراة اليوم من أجل التتويج بقلب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والمرة الـ12 في تاريخه.

اقرأ أيضا.. رد ناري من رابطة النقاد على محمد الشناوي بعد تصريحه الأخير

ماذا تقول اللوائح حال انتهت المباراة بالتعادل؟

وحسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فإنه في حالة انتهاء المباراة بالتعادل السلبي سيلجأ الفريقان لخوض ركلات الجزاء الترجيحية مباشرة دون خوض وقت إضافي 30 دقيقة.

ويغيب عن صفوف النادي الاهلي عدد من اللاعبين أبرزهم علي معلول للإصابة، كما يغيب السولية وكريستو لعدم التعافي من الإصابة، ويغيب الزنفلي وعمر كمال لعدم القيد الإفريقي، كما يغيب حمزة علاء وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس وكريم نيدفيد لأسباب فنية.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين، فيما سبق للترجي وأن توج بلقب البطولة أربع مرات من قبل آخرها.