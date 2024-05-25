الامارات | تشافي يرد على قرار إقالته من برشلونة برسالة مؤثرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ردّ مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز على قرار إقالته من منصبه بنهاية الموسم الحالي برسالة مؤثرة عبر فيها عن عشقه للنادي الذي لطالما صنع معه إنجازات لاعباً أسطورياً، وحاول قيادته إلى أعلى المراتب لكنه خرج في الموسم الحالي خالي الوفاض من كل البطولات وحل وصيفاً لريال مدريد في الدوري الإسباني.

وقال تشافي على حسابه في "إنستغرام": "أعزائي المشجعين، وقتي على مقاعد البدلاء في برشلونة سينتهي يوم الأحد. ليس من السهل أبدا مغادرة نادي حياتك، لكنني أفعل ذلك بفخر شديد، بعد عامين ونصف على رأس غرفة تبديل الملابس التي كانت بمثابة عائلة ثانية".

وأضاف: "أريد أن أشكر دعم ومودة المشجعين، الذين كانوا دائما بجانبي وأظهروا لي دائما نفس الحب الذي كنت أشعر به خلال فترة وجودي كلاعب كرة قدم. اعتبارا من يوم الأحد سأكون مشجعا في المدرجات، سواء الآن في الملعب الأولمبي أو خلال بضعة أشهر في كامب نو الجديد. لأنه قبل أن أصبح لاعبا أو مدربا، فأنا من مشجعي برشلونة وأريد فقط الأفضل للنادي في حياتي، والذي سيكون دائما تحت تصرفي".

وتابع: "لقد عملت مع مجموعة من اللاعبين الرائعين ومع طاقم عمل مذهل. بفضلهم جميعا، حققنا الأهداف التي حددناها، والتي بلغت ذروتها العام الماضي بالفوز بالدوري وكأس السوبر. لم تسر الأمور هذا الموسم كما أردنا، لكننا عملنا معا وساعدنا في تنمية جيل جديد من لاعبي كرة القدم الشباب من لا ماسيا الذين يلهموننا جميعا نحن مشجعي برشلونة".

وأكمل: "شكرا جزيلا للجميع. إلى الجماهير واللاعبين والموظفين وموظفي النادي والرئيس ومجلس الإدارة والمديرين الرياضيين والإعلاميين وكل من شاركت معهم الرحلة طوال هذين الموسمين والنصف".

وختم: "أتمنى الأفضل للنادي الذي أحمله في قلبي.. يحيا برشلونة".