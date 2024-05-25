شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدفع بـ"كهربا وأفشة" أمام الترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الأهلي تغييرين أمام الترجي التونسي بنزول محمود كهربا وأفشة بدلا من وسام علي ومروان عطية في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد فى الدفاع، مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور في الوسط، حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي فى الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر ورضا ‏سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست.

فيما جاء تشكيل الترجي كالتالي: أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز فى الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أسامة بوقرة - معز بن شريفية - رائد بوشنيبى - هاني أمامو - غيث وهابي - محمد علي بن حمودة - زكريا العايب - أونيش أوجبيلي - أندري بوكيا.

كان الأهلي قد تعادل سلبيا مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.