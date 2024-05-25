بالأرقام.. تشابي ألونسو ينهي عقدة ليفركوزن التي استمرت 24 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن المدير الفني تشابي ألونسو من إنهاء عقدة فريق باير ليفركوزن والتي استمرت قرابة الـ24 عامًا مع النهائيات والتي خاضها الفريق طوال العقدين السابقين ومنذ انطلاق القرن الحادي والعشرين الميلادي.

ونجح ليفركوزن في تحقيق الفوز في مباراة نهائية لأول مرة منذ بداية القرن الحالي، وذلك تحت قيادة المدرب المخضرم تشابي ألونسو، حيث أن جميع النهائيات التي خاضها الفريق طوال العقدين السابقين لم يحقق فيها الفوز.

باير ليفركوزن ينتصر في نهائي للمرة الأولى بالقرن 21 :

خسر نهائي دوري أبطال أوروبا 2001/02

خسر نهائي كأس ألمانيا 2001/02

خسر نهائي كأس ألمانيا 2008/09

خسر نهائي كأس ألمانيا 2019/20

خسر نهائي الدوري الأوروبي 2023/24

فاز في نهائي كأس ألمانيا 2023/24

باير ليفركوزن بطلا لكأس ألمانيا للمرة الثانية في تاريخه

توج فريق باير ليفركوزن ببطولة كأس ألمانيا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على كايزرسلاوترن بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم على الملعب الأولمبي ببرلين.

سجل جرانيت تشاكا هدف ليفركوزن الوحيد في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

ونجح باير ليفركوزن بقيادة الأسطورة تشابي ألونسو المدير الفني للفريق في نحقيق كأس ألمانيا للمرة الثانية في التاريخ والأولى منذ 31 عام، حيث أن أول لقب له كان نسخة 1992/93.