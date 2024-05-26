موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الألومنيوم فى كأس مصر والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا بانتهاء مباراة الترجى التونسى وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الألومنيوم فى كأس مصر

ويستعد الاهلى لمواجهة الألومنيوم فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر، والمقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد السلام.

آخر ظهور للأهلى مع الالومنيوم فى كأس مصر

وواجه الأهلي فريق الألومنيوم فى دور الـ32 بنسخة 2016 وتغلب الأحمر وقتها بستة أهداف دون مقابل.

التأجيل يحاصر مباراتى الاهلى والزمالك في كأس مصر

ومن المقرر إقامة دور الـ32 في مايو الجاري، بينما المتوقع تأجيل مواجهتي الأهلي والزمالك بسبب الارتباط بنهائي دوري الأبطال والكونفدرالية على الترتيب.

الأهلى حامل اللقب والبطل التاريخى لكأس مصر

الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.



ويعد الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.

طريق الاهلى في كأس مصر



ومن المنتظر أن يواجه الأهلي في دور الـ 16، حال الفوز على الألومنيوم، المتأهل من موقعة ناديي فاركو والواسطى.



وحال استمرار مشواره فسيصطدم بالدور ربع النهائي، من الفريق المتأهل من مباراتي (البنك الأهلي أمام بتروجيت) و(المصري ضد جمهورية شبين).



وفي حال التأهل لـ نصف النهائي سيواجه المتأهل من مباريات (بيراميدز والنصر) و(الاتحاد السكندري ضد أبو قير للأسمدة)، و(المقاولون ضد الترسانة) و(بلدية المحلة أمام الجونة).

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والالومنيوم فى كأس مصر



وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والالومنيوم بكأس مصر ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.