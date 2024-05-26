الامارات | انطلاقة بطولة "دبي المفتوحة للشطرنج" بلا مفاجآت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة خالد علي بن زايد، منافسات النسخة الرابعة والعشرين من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة بمشاركة أكثر من 160 لاعب ولاعبة من 40 دولة، وحضر الافتتاح عبد الكريم المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، وعثمان موسى عضو مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة ومدير البطولة، وأمل عبد العزيز العارف عضو مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة.

وانطلقت البطولة والتي تقام بنظام الفئتان (A) و (B) بعد نجاح تجربتها العام الماضي، وقد جاءت النتائج دون أي مفاجآت حقيقية في وقت تتقارب فيه المستويات في ظل اعتماد البطولتين على التصنيف العالمي للاعبين.

وتعادل على الطاولة الأولى من الفئة (A) المصنف الأول على البطولة الأذري تيمور راجابوف مع اللاعب الجورجي جورجي سيباشفيلي، فيما انتصر اللاعب الهندي والمصنف الثاني في البطولة راوناك على البنغالي مانون ريجا نير، أما في الطاولة الثالثة فقد تعادل المصنف الثالث اللاعب الهندي ميندونكا مع الصربي تيودورا، وحضرت ذات النتيجة على الطاولة الرابعة بين الصربي ألكساندر إنديش والتركي حسن سيليك. أما على جانب الحضور الإماراتي فقد خسر اللاعب علي عبدالعزز امام الفلبيني أوليفر ديامكلنق.

أما في الفئة (B)، فقد جاءت المفاجأة على الطاولة الأولى بانتصار اللاعب الهندي فانكيتيش على المصنف الأول في الفئة اللاعب الهندي الآخر راجاريشي، فيم انتصر المصنف الثاني اللاعب الزامبي مولينغا على اللاعب الهندي سافين، أما على الطاولة الثالثة فقد حقق المصنف الثالث اللاعب الهندي باندي سريشتي فوزه على اللاعب الإماراتي غيث النعيمي، فيما حقق اللاعب أحمد فريد فوزه على اللاعبة الإماراتية مريم عيسى.

وتستمر البطولة حتى الثاني من يونيو، والمقامة بنادي دبي للشطرنج والثقافة على مدار تسعة أيام في الخامسة مساءً، باستثناء الجولة الختامية والتي تقام يوم الأحد في العاشرة صباحاً.

كما تقام البطولة بالنظام السويسري من 9 جولات، وزمن المباراة 90 دقيقة مع إضافة 30 ثانية عن كل نقلة، وتقدّر جوائز البطولة بحوالي 52 ألف دولار أميركي.