الجيش الإسرائيلي: إصابة 17 جنديا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة 17 جنديا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية".

كذلك كشف الجيش، عن "إصابة 4066 عسكريا منذ بداية الحرب من بينهم 2069 خلال الهجوم البري".

وكان قد زعم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، أنّ "سلاح الجو بدأ يقصف منصات لإطلاق الصواريخ في جنوب لبنان".

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين، قولهم إنّ "ما يحدث على الحدود الشمالية ما زال محدودًا ولا ندخل إلى تصعيد لا يمكن ضبطه".

هذا، وأشارت القناة 12 بعد هجوم واسع شنّه "حزب الله" على أكثر من 10 ثكنات وقواعد إسرائيلية، إلى أنّ "سلاح الجو بدأ بشن غارات على مواقع مختلفة في لبنان".

وكان "حزب الله" قد أعلن أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏وفي إطار الرد ‌‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة ‏صور، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 04-07-2024 بأكثر من 200 ‏صاروخ من مختلف الأنواع"، مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييلايت، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة كتيبة المدرعات التابع للواء ‏السابع في ثكنة غاملا، ومقر قيادة الفرقة 210 (فرقة الجولان) في قاعدة نفح، ومقر ‏فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن.

كما شن الحزب هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على "مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييلايت، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة ‏دادو، وقاعدة استخبارات المنطقة الشمالية ميشار، ومقر قيادة لواء حرمون 810 في ‏ثكنة معاليه غولاني، والقاعدة الرئيسية الدائمة لفرقة 146 ايلانيا، ومقر لواء غولاني ‏ووحدة إيغوز في ثكنة شراغا".