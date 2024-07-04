قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في مناطق جبل لبنان بالجرم المشهود وضبط كمية منها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت عن قيام مجهول بترويج ​المخدرات​ على متن دراجة آليّة، في العديد من مناطق ​جبل لبنان​. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته، وهو المدعو: "س. د." (مواليد عام 1986، سوري) وهو مطلوب للقضاء".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2024-06-26، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة بالجرم المشهود في محلّة ​عين الرمانة​، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة نوع "هاوجو" من دون لوحات، والّتي تبيّن أنّها مسروقة وتمّ ضبطها".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتفتيشه والدرّاجة، تمّ ضبط: 10 طبّات بلاستيكيّة مدوَّن عليها "VIP" بداخلها مادّة ​الكوكايين​ زنة الواحدة نحو 4 غرامات، 4 طبّات بلاستيكيّة بداخلها مادّة الباز زنة الواحدة حوالي 3,8 غ، 3 طبّات بلاستيكيّة بداخلها مادّة الكوكايين زنة الواحدة نحو 4,5 غ، هويّة مزوّرة عليها رسمه الشّخصي، مبلغ مالي؛ وهاتف خلوي".

وأوضحت أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لصالح أحد التجّار، على متن الدرّاجة الّتي أوقف على متنها، في العديد من مناطق جبل لبنان، منها: الدّورة، برج حمود وعين الرمانة، وذلك مقابل 50 دولارًا أميركيًّا عن كلّ يوم عمل. واعترف أنّه قام بتزوير البطاقة لدى أحد الأشخاص في بلدة بريتال". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء".